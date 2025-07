Sciopero, anche oggi stop dei treni: orari, fasce garantite e rimborsi

(Adnkronos) – Continua lo sciopero dei treni iniziato ieri, lunedì 7 luglio. Fino alle 18 di oggi, martedì 8 luglio, i treni restano fermi per una protesta che coinvolge il personale di Trenitalia, Trenord e di altre aziende del trasporto ferroviario. Come ieri, quindi, i treni potrebbero essere cancellati, ritardare o subire variazione di orario. A rischio la regolare circolazione dei treni a lunga percorrenza, regionali e di alcuni collegamenti aeroportuali. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Lo stop arriva dopo un weekend caratterizzato da ritardi sulla linea Alta Velocità tra Milano e Bologna, in conseguenza dell’episodio che ha coinvolto un convoglio di Italo a Melegnano: il treno è stato colpito da un fulmine. Durante lo sciopero sono comunque garantiti alcuni treni, di cui Trenitalia riporta l’elenco. Per il trasporto Regionale, il servizio è stato garantito dalle ore 6.00 alle ore 9.00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: – fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; – fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)