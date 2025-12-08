Sciopero Atac oggi a Roma, stop bus e metro: gli orari

8.7 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sciopero dei trasporti pubblici Atac oggi a Roma, con lo stop a bus e metro. Martedì 9 dicembre “il servizio di trasporto pubblico gestito da Atac sarà interessato da un’agitazione sindacale di 24 ore”. La protesta è stata indetta dal sindacato SUL e l’interruzione del servizio riguarderà esclusivamente la rete Atac. Regolari le linee gestite dagli operatori privati e anche quelle di Cotral e Trenitalia. Regolare anche il servizio di bus a chiamata. 

Sono previste fasce di garanzia, con orari in cui il servizio è garantito: il regolare svolgimento delle attività è garantito fino alle ore 8.30 e successivamente nella fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 20.00. 

 

Nessuno sciopero, e servizio quindi regolare, sui diciassette collegamenti bus che Atac dà in sub-affidamento. Si tratta delle linee 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980.  

Regolare, poi, il servizio di bus a chiamata dei quartieri Massimina-Villa Troili-Maglianella di Sopra. 

Servizio regolare anche sui 91 collegamenti bus gestiti in città dagli operatori privati Atr, Bis, Troiani e Tuscia. 

Si tratta delle linee 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19. 

 

L’Atac rende note le motivazioni della protesta: cambi turno individuali degli autisti, disagio del pasto, discriminazioni premiali nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali, valorizzazione delle professionalità interne, la disciplina, i livelli di sicurezza nelle rimesse e all’uscita pedonale della rimessa Portonaccio, l’applicazione della sentenza di Cassazione dal punto di vista normativo ed economico relativa alla IV area a tutti i lavoratori interessati, la riorganizzazione del settore biglietteria, eccetera. 

cronaca

