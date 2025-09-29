25.2 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sciopero dei treni del 2 e 3 ottobre: orari e fasce garantite

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ancora disagi in vista per chi viaggia, stavolta sui treni, il 2 e 3 ottobre. Proclamato da Si Cobas lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private, che interesserà anche il trasporto ferroviario dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre alle ore 20.59 di venerdì 3, e coinvolgerà il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni, avverte Trenitalia, potranno, dunque, subire cancellazioni o variazioni. Da tenere presente che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per Regione, è disponibile sui siti di Trenord e per Trenitalia Tper. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. I treni garantiti sono consultabili anche sull’orario ufficiale Trenitalia o chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21. Il 3 ottobre, in adesione allo sciopero generale, è stato indetto uno sciopero di 24 ore del personale delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui anche i servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della mobilitazione. Non sono previste fasce di garanzia per i servizi FrecciaLink. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.2 ° C
25.7 °
23.2 °
39 %
2.6kmh
40 %
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati