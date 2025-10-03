9.6 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sciopero generale e manifestazioni oggi in tutta Italia per Gaza e Flotilla: le news in diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sciopero nazionale oggi a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. La mobilitazione, indetta da Cgil e Usb, coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, dai trasporti locali ai treni, dalla scuola alla sanità. Organizzati 100 cortei nelle città. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché senza preavviso, ma non è arrivata la precettazione.  

 

“Se si precetta non si risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile”, spiegano fonti del Mit, evidenziando che la legge esistente “punisce chi partecipa a scioperi illegittimi”. Garantite tutte le prestazioni minime essenziali in una giornata che si preannuncia non priva di disagi, 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
11 °
9.5 °
76 %
1.2kmh
27 %
Ven
19 °
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (379)ultimora (233)fin (30)vid (25)Lav (21)tec (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati