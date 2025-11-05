18 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sciopero in Rai, all’ultimo minuto salta ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La diretta di oggi di ‘È sempre mezzogiorno’ è saltata a causa di uno sciopero indetto dalla Rai. In onda, al posto dell’episodio dello show culinario con Antonella Clerici, oggi 5 novembre è stata trasmessa una puntata ‘speciale’, un ‘best of’ di ricette già trasmesse. 

Slc Cgil Nazionale fa sapere che oltre a non essere stato possibile mandare in onda ‘È sempre Mezzogiorno’, a causa dello sciopero indetto dalla Rsu Slc Cgil di Milano per tutti gli specializzati e le specializzate del Centro di produzione è stata annullata anche ‘Buongiorno Regione’, trasmessa senza lo studio di Milano ‘Buongiorno Italia’, e sono saltati il Tg Sport mattutino e il Tg3 delle 12:00. “Sono gli effetti già tangibili dell’adesione massiccia allo sciopero indetto dalla Rsu Slc Cgil di Milano per tutti gli specializzati e le specializzate del Centro di produzione”m si legge sulla pagina Facebook del sindacato. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
19.9 °
17.8 °
57 %
0.5kmh
7 %
Mer
17 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1493)ultimora (1393)sport (65)demografica (35)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati