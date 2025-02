Sciopero trasporti oggi 24 febbraio, da Roma a Milano: orari e fasce garanzia

(Adnkronos) – Sciopero dei trasporti pubblici oggi, lunedì 24 febbraio 2025. A rischio autobus, metro e tram da Milano a Roma, da Torino a Napoli. In ogni città le modalità della protesta sono differenti con orari specifici e fasce di garanzia differenti. Lo sciopero è stato indetto contro le condizioni contrattuali e salariali nel settore del trasporto pubblico e in particolare per il mancato adeguamento economico per il periodo 2024-2026. Lo sciopero ha modalità e orari diversi da città a città. A Roma lo stop è scattato alle 8.30, terminata la fascia di garanzia iniziata alle 5.30. Il servizio non è garantito fino alle 17, quando scatterà la seconda fascia di garanzia che dura fino alle 20. A Milano servizi di bus, metro e tram garantiti fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. A Torino garantito il trasporto pubblico urbano fino alle 9 e dalle 12 alle 15. Il trasporto extraurbano e quello ferroviario sarà garantito dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 20. A Bologna lo stop del trasporto pubblico è scattato alle 8.30 e durerà fino alle 16.30. Fascia di garanzia dalle 16.30 alle 19.30 prima della nuova interruzione. A Napoli l’ l’azienda di trasporti Anm ha spiegato che lo sciopero è stato articolato dalle ore 03:01 del 24 febbraio alle 03 del 25 febbraio 2025. Per tram, bus e filobus il servizio è garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per le Funicolari di Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto l’ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19.50. Per la Metro Linea 1, la prima corsa mattinale da Piscinola è alle ore 6.30 e da Garibaldi alle ore 7.10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:12 e da Garibaldi ore 09.07. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17.00 e da Garibaldi alle ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19.33 e da Garibaldi alle ore 19.28. Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09.08, ultima corsa da Municipio ore 09.14. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)