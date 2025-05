Scivola in una grotta, morto uno speleologo nel Varesotto

(Adnkronos) – Un uomo ha perso la vita oggi, sabato 24 maggio, nella Grotta Remeron in provincia di Varese. La vittima, uno speleologo esperto, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolata. La caduta è avvenuta in un punto profondo circa 100 metri ed è stata fatale. Avvisati dai compagni di escursione dell’uomo, i tecnici del soccorso speleologico sono intervenuti per raggiungere la vittima. Il recupero della salma è tuttora in corso, ma nelle fasi finali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)