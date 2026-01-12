Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l’8 gennaio scorso. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati presso l’abitazione della donna e l’appartamento è stata sequestrato. Le indagini sono in corso, il telefono di Federica risulta spento. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Gli investigatori sono a caccia di ogni elemento.

Al momento del suo allontanamento da casa, Federica Torzullo aveva con sé i documenti. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovare Federica, scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma”, è l’appello di Penelope Lazio, l’associazione che si occupa di persone scomparse. La donna è alta 1,80, pesa circa 80 chili, è di corporatura media, ha capelli castani e occhi neri. Federica ha un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.

cronaca

