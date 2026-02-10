12.6 C
Scontri a corteo contro Milano Cortina, sei indagati: altri in corso di identificazione

Ultima ora
(Adnkronos) – Sono sei le persone indagate per resistenza, manifestazione non autorizzata e travisamento dopo gli scontri avvenuti sabato scorso, in zona Corvetto a Milano, durante la manifestazione contro i Giochi olimpici di Milano Cortina. I primi iscritti, il fascicolo è stato assegnato al pubblico ministero Alessandro Gobbis, sono tre donne e tre ragazzi immediatamente identificati dalla Polizia subito dopo i fatti. La Digos, che ha già consegnato una relazione in Procura, sta lavorando all’identificazione di altre persone che avrebbe preso parte agli scontri.  

cronaca

