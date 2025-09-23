18.9 C
Scontri al corteo a Milano, cinque arresti: due sono minorenni

REDAZIONE
(Adnkronos) – Cinque arresti per gli scontri al corteo ieri a Milano. Devono rispondere di resistenza aggravata le due ragazze che a breve compariranno nell’aula delle direttissime, al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano, all’indomani della manifestazione pro Gaza che si è trasformata – davanti alla stazione Centrale – in guerriglia urbana. Le due sarebbero vicine all’area dei centri sociali.  Fermati anche due minori – che risponderanno eventualmente davanti all’omonimo Tribunale – mentre un giovane comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida. Per lui le accuse sono di resistenza e lesioni aggravate. In questo caso l’aggravante è quella contenuta nel ‘decreto sicurezza’ che aumenta la pena per chi commette violenza o minaccia contro un agente di polizia. Nessuno deve rispondere di danneggiamento.  Davanti al Palazzo di giustizia sono schierati un paio di blindati della polizia nel caso in cui dovesse esserci un presidio dei centri sociali in solidarietà alle ragazze fermate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

