11.1 C
Firenze
mercoledì 24 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontri al corteo per Askatasuna, identificati oltre 30 manifestanti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo i disordini alla manifestazione di Torino in solidarietà al centro sociale Askatasuna dello scorso 20 dicembre, le indagini svolte dalla Digos di Torino hanno consentito di riconoscere oltre trenta manifestanti che hanno preso parte agli scontri. Al termine della manifestazione, gli agenti hanno anche controllato, perquisito e sequestrato, il furgone posizionato in testa al corteo, trovando al suo interno e sequestrando l’impianto acustico, fumogeni, bomboletta di vernice rossa, 2 generatori di corrente, taniche contenenti benzina, denunciando i tre soggetti a bordo del mezzo per violenza e resistenza aggravate a pubblico ufficiale e violazione dell’art.18 Tulps. 

E’ stato inoltre sequestrato un tubo metallico utilizzato per il lancio di artifici pirotecnici, 1 blocco autobloccante di cemento trovato a terra al termine degli scontri e il casco danneggiato in dotazione all’operatore del Reparto Mobile di Torino colpito dal sasso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.1 ° C
11.5 °
10.1 °
72 %
1.3kmh
78 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1313)ultimora (1174)sport (54)Eurofocus (51)demografica (34)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati