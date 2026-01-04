6.6 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro frontale sul litorale romano, tre morti e un ferito grave

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tre morti e un ferito grave in un incidente frontale che si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 in via Laurentina, all’altezza di via Colli Marini, a Tor San Lorenzo, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da quanto ricostruito, un’auto, una Nissan Juke, avrebbe perso il controllo in curva invadendo la corsia opposta e impattando con un’altra auto, un’Alfa Romeo. La prima auto era guidata da un 37enne romano mentre a bordo dell’altra vettura viaggiavano un 70enne italiano, la moglie di 64 anni e il figlio di 32. Le vittime sono il conducente dell’auto che avrebbe perso il controllo, Antonio Arminio, e la coppia di coniugi, Giovanni Rossi e Rita Di Napoli. Il figlio è stato portato in codice rosso all’ospedale di Ariccia e non sarebbe in pericolo di vita. I veicoli sono stati sequestrati e le salme sono state portate a Tor Vergata per l’autopsia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.6 ° C
7.3 °
4.9 °
66 %
2.2kmh
100 %
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
5 °
Gio
5 °
Ven
4 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (811)ultimora (747)Eurofocus (26)demografica (21)sport (18)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati