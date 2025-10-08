12.1 C
Scontro frontale sulla Statale 196 nel Cagliaritano, uno morto e tre feriti gravi

(Adnkronos) – È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di uno scontro frontale avvenuto poco prima dell’alba a Villasor, nella Città metropolitana di Cagliari. Lungo la Statale 196 una donna alla guida di una Fiat 500 si è scontrata con un’Alfa Romeo 159 su cui viaggiavano tre uomini. L’impatto è stato molto violento e un 45enne di Serramanna ha perso la vita sul posto.  

Le altre tre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in codice rosso negli ospedali di Sanluri e Cagliari. Oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna, che stanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. 

