mercoledì 29 Ottobre 2025
Scontro frontale tra auto e bus di studenti a Ordezo, morto un automobilista

(Adnkronos) – Incidente stradale alle 7.30 di oggi a Oderzo, in provincia di Treviso. Un automobilista è morto in uno scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava e un bus di ATVO partito da San Donà con a bordo una cinquantina di studenti.  

Il fatto è avvenuto lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo nel trevigiano. Tra gli studenti si registrano cinque ragazzi rimasti contusi e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Così come l’autista del bus. 

A perdere la vita un uomo che era alla guida di un Suv che avrebbe invaso la corsia, per cause in corso di accertamento, rendendo inevitabile l’impatto con il bus malgrado il tentativo dell’autista di evitarlo.  

La corsa, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave alle 6.30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel veneziano, per raggiungere, come detto, il comune di Oderzo, nella zona delle scuole. 

