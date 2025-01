Scontro sulla A26, due morti e due feriti nel novarese

(Adnkronos) – Grave incidente stradale poco dopo le 8 di questa mattina nel novarese. Nello scontro tra due auto sull’autostrada A26 Genova – Gravellona Toce, nei pressi del comune di Vicolingo, sono morte due persone mentre altre due sono rimaste ferite e portate in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale per i rilievi dell’accaduto. Attualmente, informa Anas in una nota, nel tratto compreso tra il bivio A26/A4 e Ghemme verso Gravellona Toce il traffico è bloccato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)