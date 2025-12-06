9.2 C
Scontro sull'A5 Torino-Aosta, muore bambina di pochi mesi

(Adnkronos) – Tragico incidente nella sera di oggi, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è morta una bambina di pochi mesi.  

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Soccorsa anche la madre della piccola rimasta ferita nell’incidente.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

