Scontro tra auto e ambulanza nel Lodigiano, 8 feriti: grave bimbo di tre anni

(Adnkronos) – Otto persone, tra cui tre bambini di 2, 4 e 7 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 di sulla Ss 9 Emilia nel Comune di Secugnago, in provincia di Lodi. Un’auto sulla quale viaggiavano 5 persone con 3 bambini si è scontrata con un’ambulanza che si stava recando in emergenza a Lodi, finendo nel fossato adiacente la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lodi, che hanno soccorso tutte le persone coinvolte e hanno dato supporto al personale sanitario sino all’arrivo dei mezzi di supporto. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso da Bergamo, che ha trasportato uno dei bimbi feriti in codice rosso all’ospedale di Bergamo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)