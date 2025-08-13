35.8 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro tra auto e moto nel Pavese, tre morti a Cassinino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Incidente mortale tra un’automobile e un motoveicolo sulla ex statale 35, località Cassinino, tra Pavia e Borgarello. Tre le vittime. Non risultano altri passeggeri coinvolti. Lo rende noto la Polizia Locale di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, si è verificato uno scontro frontale tra una Mazda e uno scooter con due persone a bordo che, secondo i media locali, sono stati sbalzati e sono finiti nel Navigliaccio, annegando. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.8 ° C
35.8 °
34.8 °
30 %
5.1kmh
0 %
Mer
32 °
Gio
38 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (11)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati