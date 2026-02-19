11.9 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull’A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Nello scontro, riferisce Anas in una nota, sono stati coinvolti una moto e un’auto. 

Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato. Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
11.9 ° C
13 °
10.6 °
79 %
5.1kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1392)ultimora (1228)sport (67)Eurofocus (50)demografica (47)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati