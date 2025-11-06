9.3 C
Scontro tra bus pieno di studenti e un’auto ad Arignano, un morto e una ventina di contusi

(Adnkronos) –
Incidente oggi giovedì 6 novembre ad Arignano (Torino) dove, per cause ancora in corso di accertamento, lo scontro tra un autobus e una macchina ha provocato la morte della persona alla guida dell’auto.  

Sul bus a quanto si è appreso viaggiavano una cinquantina di persone. I contusi a bordo sono circa una ventina, che sarebbero tutti ragazzi che andavano a scuola ma nessuno, secondo le prime informazioni, sarebbe grave.  

Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 di Azienda Zero con diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Presente anche l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso e le forze dell’ordine per l’esatta dinamica dell’accaduto. 

cronaca

