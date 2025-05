Scontro tra camion e auto sulla statale ‘Dei Due Mari’, due morti nel Catanzarese

(Adnkronos) – Grave incidente stradale sulla statale 280 ‘Dei Due Mari’. Due persone sono morte nelle scontro in galleria fra un camion e un’auto all’altezza di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Il tratto stradale interessato, al km 20,500 della statale, è stato chiuso in direzione di Lamezia Terme. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.10 di oggi. Nell’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti uaìna macchina e un camion, che stava fermo sul margine della carreggiata a causa di un’avaria. Deceduti il conducente e la passeggera a bordo dell’auto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)