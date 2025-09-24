17.4 C
Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti

(Adnkronos) – Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto questa mattina sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro).  I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto. Solo tanta paura per quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.  Sul posto, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Il traffico veicolare sulla Ss 106, nel tratto interessato dall’accaduto, sarà limitato a un’unica corsia a senso alternato fino al termine delle operazioni di soccorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

