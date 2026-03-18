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Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Bonus 2026 per moto e motorini al via. Si aprono oggi, mercoledì 18 marzo, dalle 12 le prenotazioni degli incentivi per i concessionari tramite il portale dedicato degli incentivi per l’acquisto di scooter e moto. Per il contributo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. 

 

Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a 4mila euro. La misura è gestita da Invitalia per conto del Mimit. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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