Scoperta una Super Terra, c’è vita sul pianeta GC 251 c?

(Adnkronos) – C’è un pianeta che potrebbe offrire condizioni idonee alla vita. E’ a ‘soli’ 20 anni luce dalla Terra ed è stato appena scoperto. Si chiama GC 251 c e potrebbe ospitare acqua in forma liquida.  

 

La superficie del pianeta, che è circa 4 volte più grande della Terra, appare potenzialmente rocciosa. GC 251 c è un ‘esopianeta’, orbita attorno a una stella al di fuori del nostro Sistema Solare. Potrebbe ospitare acqua in forma liquida sulla propria superficie, con una condizioni fondamentale per la formazione della vita. GC 251 c appartiene alla famiglia degli esopianeti rocciosi molto più massicci della Terra ma meno imponenti rispetto a pianeti ‘di ghiaccio’ come Urano e Nettuno, che si trovano nel nostro Sistema Solare. GC 251 c, quindi, viene accostato alla categoria delle ‘Super Terre’. 

 

“Cerchiamo questo tipo di pianeti perché rappresentano la nostra migliore possibilità di trovare vita”, spiega Suvrath Mahadevan, come riferisce la Bbc. Il professore di astronomia alla Penn State University è coautore di un articolo sulla scoperta pubblicato su The Astronomical Journal. “Lo chiamiamo Habitable Zone Planet Finder, perché cerchiamo pianeti che si trovino alla giusta distanza dalla loro stella affinché possa esistere acqua liquida sulla loro superficie. Questo è stato l’obiettivo principale di questa indagine”, spiega Mahadevan evidenziando che “questa scoperta rappresenta uno dei migliori candidati nella ricerca di tracce atmosferiche di vita altrove nei prossimi cinque-dieci anni”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

