Scoperto a Vienna arsenale legato ad Hamas per possibile attacco in Europa

(Adnkronos) – Le autorità austriache hanno scoperto a Vienna un deposito di armi, legato a tre presunti membri di Hamas arrestati lo scorso ottobre a Berlino. Il servizio di intelligence interna Dsn ha riferito di aver sequestrato cinque pistole e dieci caricatori, precisando che “l’arsenale è riconducibile a strutture dell’organizzazione terroristica Hamas operanti all’estero”.  

Secondo la procura federale tedesca, un cittadino britannico di 39 anni recentemente arrestato a Londra è sospettato di aver preso in consegna le armi appartenenti a uno dei tre indagati, per poi trasferirle e nasconderle in Austria. 

Gli inquirenti tedeschi ritengono che il trasferimento delle armi fosse in preparazione di possibili attentati contro obiettivi israeliani o istituzioni ebraiche in Europa. I tre sospetti arrestati a Berlino – un tedesco di origine libanese di 36 anni, un altro uomo di 43 anni nato in Libano e un tedesco di 44 anni originario della Siria – restano in custodia cautelare.  

