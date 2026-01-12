5.7 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scozia, tifoso ferisce giocatore lanciando un seggiolino: arriva la condanna a 18 mesi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un tifoso di calcio che ha ferito gravemente un giocatore della sua squadra lanciandogli addosso parte di un seggiolino dello stadio durante una partita di campionato scozzese, è stato condannato a 18 mesi di carcere.  

David Gowans, 32 anni, ha scagliato l’oggetto in campo dopo una partita di campionato tra Aberdeen e Dundee United a Dundee il 17 maggio. Il seggiolino ha colpito Jack MacKenzie dell’Aberdeen, che si era recato nella zona del campo di fronte ai tifosi in trasferta per ringraziarli del loro supporto. Il difensore, che ha riportato una profonda lacerazione al sopracciglio sinistro e un’abrasione sotto l’occhio sinistro, è rimasto “permanentemente sfigurato” a causa dell’incidente.  

Lunedì, pronunciando la sentenza presso la Corte dello Sceriffo di Dundee, lo sceriffo Alastair Carmichael ha detto a Gowans: “Le tue azioni sono state egoiste, stupide, pericolose e totalmente irresponsabili. Non esiste un’alternativa ragionevole a una pena detentiva”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.7 ° C
8.5 °
4.9 °
62 %
1.5kmh
75 %
Lun
5 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (944)ultimora (857)Eurofocus (41)demografica (27)sport (19)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati