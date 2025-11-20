13.5 C
Scrocca (Aioss): “Accompagnare persone con stomia oltre alla riabilitazione”

(Adnkronos) – “La riabilitazione delle persone stomizzate va ben oltre l’intervento chirurgico e richiede un percorso strutturato capace di accompagnare i pazienti nel recupero della propria autonomia fisica, psicologica e sociale”. Lo ha detto Assunta Immacolata Scrocca, vicepresidente dell’Associazione italiana operatori sanitari di stomaterapia (Aioss) e coordinatore infermieristico della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, in occasione dell’inaugurazione del nuovo bagno dedicato alle persone stomizzate all’interno del policlinico Campus Bio-Medico di Roma. 

“Nel paziente stomizzato lo schema corporeo si interrompe improvvisamente: non cambia solo l’immagine fisica, ma anche quella mentale, costruita fin dall’infanzia – sottolinea Scrocca – L’esperienza della stomia comporta un profondo cambiamento nella percezione di sé: allo specchio il paziente non solo vede un dispositivo che raccoglie le deiezioni, ma deve riorganizzare l’intero modo di concepire funzioni che per tutta la vita sono state automatiche. La riabilitazione è insegnare al paziente a utilizzare correttamente il dispositivo personalizzato, ma anche fornire gli strumenti per riprendere in mano la propria vita, dopo un intervento molto demolitivo. Anche insegnare a guardarsi allo specchio e a gestire la stomia in autonomia è parte della riabilitazione. Avere uno spazio adeguato lo rende possibile”. 

salute

