Scudetto, SocialCom-Adnkronos: il Napoli è già campione d’Italia secondo il web

(Adnkronos) – Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Almeno secondo la profezia social, che condanna l’Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l’onda emotiva online per il Pontefice. SocialCom, con la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato in esclusiva per Adnkronos 2 milioni di interazioni online e più di 20 mila mention social sulla lotta al titolo di campione d’Italia. E’ stato analizzato l’andamento quotidiano ad aprile del sentiment online con la metrica originale di SocialCom “Champ Score” che utilizza l’AI per identificare le conversazioni sullo scudetto studiandone emozioni, reazioni e fiducia. La metrica va da -100 a +100. Dopo un lungo testa a testa, sia in classifica che sui social, ora i dati parlano chiaro. Nella serata di domenica 27 aprile, con la sfida Napoli-Torino, il duello calcistico a distanza con l’Inter ha totalizzato più interazioni del Papa, funerale e conclave in fieri (1.6 milioni contro 1.5). Stessa cosa per le mention: 13.400 per lo scudetto e 10.400 su Francesco. Instagram (650 mila) e YouTube (635 mila) sono i canali che generano più interazioni sul Napoli, mentre per il Papa domina TikTok (1 milione). Il sentiment positivo sul trionfo del Napoli supera l’80% mentre per i nerazzurri è negativo al 60%. Il grafico con l’andamento “Champ Score” mostra come dopo il pareggio dell’Inter di inizio aprile l’Inter era scesa a 2 punti, il Napoli era a 18. Nel periodo tra l’11 e il 18 un sostanziale testa a testa con un massimo di 77 punti per il Napoli e 74 per l’Inter. Alla vigilia dell’ultimo turno di campionato 40 punti pari, il 26 aprile: ora la Rete sorride agli azzurri per 50 punti a 5. “Per i social domenica 27 aprile lo scudetto ha preso la strada per Napoli. Un dibattito online molto ampio, che ha superato in queste ore quello sulla morte di Papa Francesco”, spiega Luca Ferlaino, Presidente di Socialcom, che aggiunge: “Grazie alla nostra metrica originale ‘Champ Score’ possiamo dire che il web profetizza il quarto scudetto dei partenopei”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)