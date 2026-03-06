17.1 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scuola bombardata in Iran, Nyt: “Potrebbero essere stati gli Usa a colpirla”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il raid dello scorso 28 febbraio contro la scuola elementare femminile di Minab, nel sud dell’Iran, che ha provocato la morte di oltre 170 persone, potrebbe essere stato eseguito dalle forze statunitensi. E’ quanto ipotizza il New York Times, basandosi sull’analisi di immagini satellitari, video verificati e post sui social media, secondo cui l’attacco sarebbe avvenuto negli stessi momenti in cui erano in corso operazioni contro una vicina base navale dei Pasdaran, nei pressi dello Stretto di Hormuz.  

Finora né gli Stati Uniti né Israele si sono assunti la responsabilità di quello che finora è il più grave episodio noto di vittime civili dall’inizio dei raid sulla Repubblica islamica. Ma secondo il quotidiano Usa, le dichiarazioni ufficiali secondo cui le forze Usa stavano attaccando obiettivi navali nell’area dello Stretto suggeriscono che potrebbero essere state proprio le forze americane a condurre il raid sull’edificio della scuola ‘Shajarah Tayyebeh’, a poche decine di metri da una base militare. 

La Casa Bianca ha rinviato alle dichiarazioni della portavoce Karoline Leavitt, che nei giorni scorsi in conferenza stampa, alla domanda se fossero stati gli Usa a colpire la scuola, facendo una strage di bambine, ha risposto: “No, da quello che sappiamo”, aggiungendo che “il Dipartimento della Guerra sta indagando sulla questione”. 

Nei giorni successivi all’attacco, funzionari statunitensi non hanno né confermato né smentito un coinvolgimento diretto. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha ribadito mercoledì che è in corso un’indagine. Un portavoce militare israeliano, Nadav Shoshani, ha invece affermato domenica di non essere a conoscenza “al momento” di operazioni militari israeliane in quell’area quando è stata colpita la scuola. 

Ricostruire con precisione quanto accaduto, fa notare il Nyt, è difficile anche per l’assenza di frammenti visibili di missili sul luogo dell’attacco e dell’impossibilità per giornalisti indipendenti di raggiungere l’area colpita. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.1 ° C
17.9 °
15.9 °
55 %
2.1kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1442)ultimora (1287)sport (75)Eurofocus (56)demografica (24)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati