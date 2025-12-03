12.6 C
mercoledì 3 Dicembre 2025
Scuola, Coghe (Pro Vita): via libera a consenso informato è “storica vittoria dei genitori”

(Adnkronos) – “Per noi è una giornata storica, una vittoria importantissima, una vittoria dei genitori, un Ddl che rimette al centro l’articolo 30 della Costituzione sottolineando l’importanza della libertà educativa. Troppo spesso in questi anni i genitori si sono visti scavalcare all’interno delle scuole da associazioni politicizzate e ideologizzate che sono andati a insegnare argomenti legati all’affettività e alla sessualità dei nostri figli senza il consenso di noi genitori”. Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, commenta così all’Adnkronos il via libera alla Camera del Ddl Valditara sul consenso informato in ambito scolastico, che obbliga le scuole a chiedere il consenso ai genitori per svolgere in classe attività extracurriculari in ambito sessuale, vietandone lo svolgimento alle materne e alle elementari.  

“Questo Ddl – continua Coghe – prevede una nuova alleanza ancora più forte tra scuola e famiglia, molto semplicemente perché se ci saranno corsi extracurriculari legati all’affettività e alla sessualità, i genitori devono essere informati almeno sette giorni prima e devono concedere il loro consenso. Io penso che nessuno sia d’accordo sul fatto che al proprio figlio possa parlare uno sconosciuto sui temi della sessualità, soprattutto nella scuola”. Lo scorso febbraio Pro Vita & Famiglia aveva lanciato la campagna nazionale “Mio Figlio No – Stop Gender nelle Scuole” per chiedere al Governo di agire a tutela della libertà educativa dei genitori, organizzando convegni e affissioni stradali in tutta Italia e lanciando una petizione popolare che ha superato le 51.000 firme.  

“Questa legge è una legge di buon senso, democratica, garantista, liberale e non c’è nessun conflitto. Speriamo che diventi presto legge dello Stato con l’approvazione al Senato”, conclude Coghe. A margine dell’approvazione, hanno raggiunto la delegazione Pro Vita & Famiglia davanti alla Camera i deputati Rossano Sasso (Lega), Maddalena Morgante, Grazia Di Maggio, Lorenzo Malagola e Alessandro Amorese (FdI).  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

