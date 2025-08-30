20.2 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scuola, divieto cellulari in classe: il 76% degli italiani è d’accordo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La maggior parte degli italiani sembra favore al divieto del cellulare in classe. Secondo una indagine flash su ‘Il sistema scolastico italiano. Strumenti di ascolto e di indagine sull’opinione pubblica e sulle famiglie con figli inseriti nel sistema scolastico’ di Swg, Kpmg e ministero dell’Istruzione il 76% è totalmente d’accordo o d’accordo su un divieto nelle scuole secondarie, soprattutto tra genitori e over 55.  Il focus di questa terza wave si è concentrato sui temi dell’utilizzo degli smartphone in classe e delle potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo della scuola. I dati appaiono inequivocabili: gli italiani, non solo i genitori, ma anche chi non ha figli e anche i più giovani, reputano giusto vietare l’utilizzo dei cellulari in classe, così come vorrebbero una legge che limitasse l’accesso ai social a chi ha perlomeno compiuto 15 anni.  Una posizione netta, quasi plebiscitaria che raccoglie oltre 3 italiani su 4, che è più forte tra gli over 55, ma è sostenuta ampiamente anche dai giovani fino ai 34 anni. Numerosi i pericoli associati all’utilizzo del cellulare senza controllo, da parte di un adolescente: in primis l’esposizione ai pericoli esterni (relazioni con persone sconosciute, condivisioni di informazioni personali, cyberbullismo, pornografia), ma anche il rischio di sviluppare delle dipendenze e di cadere in forme di isolamento sociale. Paradossalmente, i pericoli meno indicati sono quelli legati alle prestazioni scolastiche.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.2 ° C
21.2 °
19.8 °
83 %
2.1kmh
40 %
Sab
23 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Eugenio Giani (13)Gaza (13)incendio (11)Serie C (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati