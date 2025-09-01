28.4 C
Scuola, tra l’8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

(Adnkronos) – Settembre è arrivato e la ripresa delle scuole è vicina. In tutta Italia questo mese gli studenti tornano in aula, anche se non tutti lo stesso giorno. Il calendario scolastico infatti varia da regione a regione e la campanella d’inizio dell’anno suonerà tra l’8 e il 16 settembre. I primi a tornare in classe sono i bambini e i ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano, che ridà il via alle attività didattiche prima di tutto il resto del Paese: l’8 settembre. Seguono, due giorni dopo, il 10 settembre, gli studenti di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e della Provincia autonoma di Trento. 
L’11 settembre la campanella suona in Friuli Venezia-Giulia, il 12 in Lombardia. Il 15 settembre è la volta di tutte le altre regioni, con l’eccezione di Puglia e Calabria che saranno le ultime a riprendere le lezioni, il 16 settembre.  Per quanto riguarda la conclusione dell’anno scolastico, le lezioni si concluderanno tra il 6 e il 16 giugno 2026, sempre a seconda della regione, mentre le scuole dell’infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno 2026. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

