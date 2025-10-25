17.3 C
Seconda ammonizione per Gilmour, anzi no: il ‘giallo’ in Napoli-Inter

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
‘Giallo’ sull’ammonizione di Billy Gilmour in Napoli-Inter. Oggi, sabato 25 ottobre, è andato in scena un ‘fraintendimento’ in campo, nel big match del Maradona valido per l’ottava giornata di Serie A. Succede tutto al termine del primo tempo, che il Napoli chiude sul punteggio di 1-0. Il centrocampista scozzese commette un fallo tattico su Dumfries e l’arbitro del match, Mariani, estrare il cartellino giallo. 

Tutto regolare, se non fosse che, stando a quanto riportato dal sito della Serie A, Gilmour era già stato ammonito in precedenza, per un’entrata fuori tempo su Calhanoglu al 43′. Tutti, insomma, si aspettano il rosso, ma il cartellino rimane nel taschino. Il motivo? L’arbitro aveva fischiato un fallo in precedenza di Di Lorenzo su Dimarco, ‘perdonando’ così l’entrata di Gilmour. 

 

sport

