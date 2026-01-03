8.3 C
Seggiovia bloccata in Trentino, evacuati in 160

(Adnkronos) – Blocco per un guasto a una seggiovia in Trentino. Poco dopo le 12 il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ha allertato il numero unico per le emergenze 112 per un blocco della seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera, a una quota tra i 1.600 e i 1.900 metri. Al momento del blocco, dovuto a un guasto tecnico, sulla seggiovia erano presenti circa 160 persone.  

Mentre gli operatori delle stazioni di San Martino di Castrozza, di Primiero e di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico si recavano sul posto per occuparsi delle operazioni di evacuazione dell’impianto, insieme all’elicottero decollato da Trento e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, il personale dell’impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone in maniera agevole dalla stazione di partenza e arrivo. 

Le operazioni si sono concluse in poco più di un’ora. Pronti a intervenire 25 soccorritori delle stazioni locali e altri 20 dalle stazioni limitrofe di Fiemme, Moena e Tesino.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

