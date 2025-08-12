Segna dopo 4 mesi, capriola alla Hernanes e stagione a rischio

(Adnkronos) –

Una capriola… finita male. È successo in Russia, durante un match di terza divisione. Protagonista un'attaccante che non segnava da ben quattro mesi. Così quando Kirill Mogel, 22 anni, ha visto il pallone entrare in porta ha provato un'esultanza iconica, alla Hernanes, su cui però, evidentemente, non si era esercitato abbastanza. Mogel ha fatto una capriola, ma è atterrato male, cadendo rovinosamente sulle ginocchia e infortunandosi. L'allenatore della squadra russa è così stato subito costretto alla sostituzione e per l'attaccante è già stata fissata una risonanza magnetica per stabilire l'entità dell'infortunio. Le sensazioni però per il giovane non sono buone, tanto che qualcuno ha già parlato di stagione a rischio. Insomma, non rifatelo a casa.