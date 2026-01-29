8.1 C
Segna il portiere del Benfica, delirio in tv e il cardinale ‘salta’

(Adnkronos) – Il Benfica segna al 98′ con il portiere Trubin e l’esultanza in tv scuote il cardinale. L’ultima giornata della fase campionato di Champions League ha regalato emozioni uniche ai tifosi del Benfica. 

 

 

La formazione portoghese allenata da Mourinho ha battuto 4-2 il Real Madrid qualificandosi in extremis per i playoff. Il gol decisivo è stato realizzato al 98′ dal portiere Trubin, a segno con un perfetto colpo di testa nell’ultima azione del match. 

 

 

Il capolavoro dell’estremo difensore ha mandato in visibilio i tifosi, anche quelli che erano impegnati al lavoro in un’emittente televisiva lusitana. E così, le urla hanno squassato la trasmissione in diretta a cui partecipava il cardinale Americo Aguiar. Il religioso era impegnato in una articolata riflessione sulla ‘relazione tra Dio e le tempeste’ nelle ore in cui il paese era flagellato dal maltempo. All’improvviso, il gol di Trubin… 

