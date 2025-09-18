30.3 C
Sei anni fa a Milano Leonardo morì cadendo nella tromba delle scale della scuola

REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La vicenda del bimbo di 7 anni precipitato da una balaustra in una scuola di Genova riporta alla memoria quella di Leonardo, morto a cinque anni e mezzo dopo una caduta nella tromba delle scale all’istituto Giovanni Battista Pirelli di via Goffredo da Bussero a Milano.  Era la mattina del 18 ottobre 2019. Il bimbo, che frequentava la prima elementare, ha chiesto alla maestra di poter andare in bagno. Si è alzato, ha lasciato la classe e si è diretto ai servizi. Una volta fuori, anziché tornare in aula, ha preso una sedia con le ruote lasciata incustodita nel corridoio, l’ha avvicinata alla balaustra delle scale e ci è salito sopra. Attratto forse dal vociare di altri bambini al piano di sotto, si è sporto, precipitando dal secondo piano a quello interrato. Un volo di oltre dieci metri che gli è stato fatale: immediatamente soccorso, era stato portato d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale di Niguarda, dove è morto pochi giorni dopo. Sulla vicenda la procura di Milano aveva aperto un’indagine per omicidio colposo nei confronti di tre persone, la maestra d’italiano che stava facendo persone, la collega di sostegno che si trovava sulla porta dell’aula quando Leonardo era uscito e la bidella, che ha patteggiato una pena di due anni.  Assolte invece la maestra di sostegno, che aveva scelto il rito ordinario, e quella di italiano, condannata in abbreviato e poi assolta in appello.  Se l’insegnante non ha messo in atto le cautele affinché il piccolo fosse affidato a una bidella per accompagnarlo in bagno e poi farlo rientrare in classe, dimostrando quindi una “imprudenza grave”, dall’altra parte – scrivevano i giudizi della quinta sezione della corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza – non può essere ritenuto sussistente con certezza il nesso di causalità tra l’iniziale condotta colposa ed omissiva” della docente e “l’evento luttuoso che è seguito”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

