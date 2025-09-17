27.2 C
“Sei grassa e brutta”, picchia e insulta moglie e figlia: arrestato 61enne nel Napoletano

(Adnkronos) –
Picchia moglie e figlia insultando quest’ultima dicendo ‘sei grassa, sei brutta’, arrestato 61enne a Varcaturo (Napoli). Quando i Carabinieri sono entrati in casa, le urla e la voce tremolante della donna che aveva chiesto aiuto al 112 hanno preso forma.  A chiedere aiuto una donna di 31 anni. Al loro arrivo, i Carabinieri hanno sentito le urla di due donne e di un uomo. Dopo diversi tentativi da parte dei militari, l’uomo – che si era barricato in una stanza – ha aperto la porta.  La moglie, 57 anni, presentava diversi lividi, dei graffi al volto e sulle braccia. In un’altra stanza, chiusa dalla porta danneggiata e quasi divelta dal padre, la 31enne che, sentita la voce dei Carabinieri, ha deciso di uscire: il naso che sanguina mentre il volto è gonfio e le labbra tumefatte.  La 31enne ha quindi raccontato le violenze e le vessazioni subite. Dal suo racconto è emerso un vero e proprio contesto di maltrattamenti in famiglia con il 61enne che da anni insultava e picchiava le due donne che non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. “Ho il porco a ingrassare in casa, sei brutta!” alludendo alla corporatura della figlia: era uno degli insulti del padre alla figlia. Poi gli schiaffi e le urla. A niente era servito il tentativo della madre di difenderla. Nello smartphone della 31enne foto e video che immortalavano aggressioni e lesioni avvenute in passato.  L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le due donne sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite nell’ospedale di Pozzuoli. Per le due vittime una prognosi di 42 giorni ciascuna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

