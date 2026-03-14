Sei Nazioni, Galles-Italia 31-17: azzurri sconfitti nell’ultima partita

(Adnkronos) – L’Italrugby manca l’appuntamento con la vittoria a Cardiff, sconfitta meritatamente dai padroni di casa del Galles nell’ultima partita del Sei Nazioni 202, dopo la storica impresa contro l’Inghilterra all’Olimpico: 31-17 il risultato finale.

Al nono minuto Menoncello lascia un affondo verso la meta avversaria, il Galles riesce a respingere il lampo italiano. Garbisi sbaglia un calcio di punzione al 12′, e poco dopo arriva la meta gallese dopo un contropiede vincente: a segnare al 15′ Wainwright, trasforma Edwards, 7-0. L’Italia reagisce ripartendo verso la meta, prima dei 20 minuti e subito dopo, in due azioni che si affacciano alla linea di fondo gallese. Seconda meta Galles prima della mezz’ora di gioco con gli identici protagonisti della prima nella stessa successione. La terza arriva con un combattimento prolungato in zona di fondo azzurra, il Galles riesce a sfondare e segna il capitano, Lake; trasforma il solito Edwards, 21-0 il punteggio al trentesimo minuto.

La quarta meta rossa arriva in avvio di ripresa con Edwards che prima segna i 5 punti e poi li porta a 7 con la trasformazione, Italia sconfortata dal 28-0. Al 47′ il solito Edwards s’inventa un drop dalla distanza, manovra un po’ vintage, centrando i pali: altri due punti per i padroni di casa. Un segnale di riscossa arriva al 52′ dopo una maul continua che porta oltre la linea Di Bartolomeo che schiaccia in meta, stavolta Garbisi non sbaglia e centra i pali per la trasformazione. Nella stessa occasione il Galles resta in 14 per dieci minuti ma l’inferiorità numerica non ha effetti sull’aggressività dei padroni di casa, in avanti di continuo.

Seconda meta italiana italiana a cura di Allen al 68′ alla fine di un’incursione profonda iniziata da Menoncello. Solo 5 i punti, dopo la mancata trasformazione di Garvisi, 31-12 per il Galles. Negata al 72′ la meta a Ioane per il placcaggio arrivato in tempo sulla linea gallese, occasione persa. Altra meta azzurra annullata dall’arbitro al 78′, a segnare era stato Marin. Finalmente la rweeza meta arriva a un minuto oltre il tempo regolamentare con Garbisi, il calcio di Allan non entra tra i pali e finisce 31-17.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)