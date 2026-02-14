11 C
Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

(Adnkronos) – L’Irlanda sconfigge 20-13 l’Italia oggi, sabato 14 febbraio, in un match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby disputato all’Aviva Stadium di Dublino. Dopo la meta dei padroni di casa con Osborne al 16′, grande reazione degli azzurri che ribaltano la partita con il calcio di Garbisi al 20′ e la meta di Nicotera al 32′ e chiudono la prima frazione avanti 10-5.  

Nella ripresa decisive per i ‘verdi’ le mete di Conan e Baloucoune al 43′ e al 57′ e il calcio di Crowley al 63′ per il 20-10 Irlanda. L’Italia accorcia le distanze con il calcio di Garbisi al 67′ per il 20-13 finale.  

