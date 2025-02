Sei Nazioni, Scozia-Italia 31-19: gli azzurri iniziano con una sconfitta

(Adnkronos) – Inizia con una sconfitta in trasferta il Sei Nazioni 2025 dell’Italia del rugby. Gli azzurri cedono 31-19 alla Scozia, in un match disputato allo stadio di Murrayfield a Edimburgo. Inizio da incubo per i ragazzi di Quesada che vanno sotto 14-0, l’Italia risale la china a cavallo dei due tempi pareggiando sul 19-19. Il finale è però tutto a favore dei padroni di casa che realizzano due mete con Jones e conquistano la vittoria. Nel secondo match del torneo, gli azzurri saranno ora impegnati contro il Galles in casa, l’8 febbraio. Ecco tutti i prossimi appuntamenti del Sei Nazioni:

2ª giornata: Italia-Galles (8 febbraio, ore 15.15), Inghilterra-Francia (8 febbraio, ore 17.45), Scozia-Irlanda (9 febbraio, ore 16)

3ª giornata: Galles-Irlanda (22 febbraio, ore 15.15), Inghilterra-Scozia (22 febbraio, ore 17.45), Italia-Francia (23 febbraio, ore 16)

4ª giornata: Irlanda-Francia (8 marzo, ore 15.15), Scozia-Galles (8 marzo, ore 17.45), Inghilterra-Italia (9 marzo ore 16)

5ª giornata: Italia-Irlanda (15 marzo, ore 15.15), Galles-Inghilterra (15 marzo, ore 17.45), Francia-Scozia (15 marzo, ore 21) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)