Selma Ezzine ha vinto ‘Dalla strada al palco’, chi è la giovane cantante

(Adnkronos) – È Selma Ezzine la vincitrice di ‘Dalla Strada al Palco’, la più grande festa degli artisti di strada, condotta da Bianca Guaccero e Nek. Durante la finale, andata in onda ieri venerdì 7 febbraio, della quarta edizione del programma di Rai 1, la giovane cantante ha conquistato il pubblico esibendosi sulle note di ‘Lady Marmalade’ con BigMama. Selma Ezzine ha ottenuto un punteggio pari a 841 punti, guadagnando così il primo posto sul podio e il titolo di ‘Artista di strada dell’anno’. Selma, 20 anni, vive a San Giorgio del Sannio (in provincia di Benevento) insieme con i suoi genitori, e ha origini marocchine. Ha studiato giurisprudenza, ma non ha abbandonato mai la sua passione più grande: il canto. “Le mie canzone le dedico a mia mamma e a mio padre che credono in me” ha rivelato nel video di presentazione. A esibirsi con gli artisti di strada, oltre a BigMama sono stati ospiti anche Katia Ricciarelli e Ron. Si è concluso così questo nuovo viaggio nel mondo degli artisti di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività. Il format originale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. Tra gli altri ospiti dell’ultima puntata anche Amii Stewart, gli Eiffel 65, i ballerini Tommaso Stanzani e Angelica Gismondo, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri, Fausto Leali e Lorenzo Licitra, che si sono esibiti insieme agli artisti in gara. Alla fine, il pubblico ha eletto Semla Ezzine come vincitrice della quarta edizione de ‘Dalla strada al palco’, ottenendo un montepremi di 10mila euro in gettoni d’oro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)