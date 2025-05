Sempre più format tv per over 60, Marta Flavi: “Anche loro sono consumatori”

(Adnkronos) – “Solo la mia ‘agenzia matrimoniale’ era un vero reality, sicuramente il primo, Beniamo Placido scrisse che il mio programma era una tv di servizio. Oggi ci sono molti format che coinvolgono gli over 60, che fanno incontrare coppie agé. Ma si tratta oggi soprattutto di show, di trasmissioni di intrattenimento”. Così all’Adnkronos Marta Flavi, conduttrice tv al timone su Canale 5, dal 1989 al 1995, di ‘Agenzia Matrimoniale’. Un interesse, da parte della tv, nei confronti di uomini e donne senior che si ripete oggi con numerose trasmissioni, da ‘Uomini e donne’ alle ‘Stagioni dell’Amore’, condotte rispettivamente da Maria De Filippi e Mara Venier. La tv oggi parla di quello che un tempo erano considerati ‘tabù’, l’amore, la passione tra persone anziane. “Il mio programma, che ha avuto un grandissimo successo grazie alla professionalità di una squadra di quasi 40 persone, aveva come focus fare ‘sposare’ le persone che venivano invitate e ci siamo riusciti – aggiunge – Dare spazio alle persone di una certa età? – aggiunge -. Curiosa riflessione, oggi forse non ci sono più vecchi, anzi a mio avviso non esistono più. Una meravigliosa signora tedesca, che abita nel mio palazzo, si è sposata a 85 anni, per esempio”. Un interesse, da tempo, da parte della televisione nei confronti di uomini e donne più maturi? Un caso, una necessità? “Le persone più grandi di età – risponde Marta Flavi – sono anche dei consumatori e l’economia si basa su questo. Viaggi, tour, crociere, spettacoli, ma anche prodotti per il fisico. A 50 anni un tempo si era già vecchi, oggi non è più così”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)