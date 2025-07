Separazione delle carriere, in Senato esplode la protesta M5s e Pd: “Vergogna”

(Adnkronos) – Il Senato approva il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura tra pm e giudici e in Aula esplode la protesta del M5S e del Pd. In segno di protesta il M5S al termine del voto ha sollevato dei cartelli chiedendo alla maggioranza di non portare avanti questa legge in nome di Falcone e Borsellino, “tirati in ballo dal centrodestra continuamente, in maniera impropria e offensiva nei confronti dei due simboli dell’antimafia”. Nella stessa protesta i Cinquestelle hanno denunciato che la separazione delle carriere viene, piuttosto, fatta per portare a compimento il progetto di Licio Gelli e quello di Silvio Berlusconi. I senatori del Pd, invece hanno mostrato il testo della costituzione capovolto. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)