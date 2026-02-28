Serena Brancale omaggia la mamma, per la finale indossa il suo vestito

10.4 C
sabato 28 Febbraio 2026
(Adnkronos) –
Serena Brancale commuove l’Ariston. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Qui con me’, ha omaggiato la mamma indossando un suo vestito per il gran finale della kermesse. Un semplice abito nero, attillato, con dettagli in pizzo.  

Una decisione già annunciata in conferenza stampa, pensata per legare ancora di più la performance alla canzone dedicata proprio alla madre scomparsa sei anni fa. “Quest’anno sono meno personaggio. Sono più figlia che persona”, aveva spiegato la cantante. 

Il brano, con un testo struggente, ha emozionato ancora una volta la platea dell’Ariston: numerosi spettatori visibilmente emozionati, molti dei quali in lacrime, a testimonianza del forte impatto della performance. Un’accoglienza che emoziona anche la cantante e la direttrice di orchestra, sua sorella, Nicole Brancale.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

