Sereni (Pd): “Servono più risorse per il Ssn e un patto per la salute”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Occorre investire di più nella sanità pubblica, anche potenziando le strutture e il personale convenzionato. Servono un ‘patto della salute’ e maggiori risorse per ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali”. Così all’Adnkronos Salute Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella segreteria nazionale del Pd, al 57esimo Congresso nazionale Sumaui-Assoprof in corso a Roma.  

“Servono più professionisti e tra questi anche molti più infermieri, indispensabili per far partire le Case di comunità”, prosegue Sereni. “Noi siamo preoccupati anche per lo scivolamento verso una progressiva privatizzazione del sistema sanitario testimoniato dai 40 miliardi di euro che ogni anno i cittadini spendono di tasca propria per cure private”, rimarca. “Questa legge di Bilancio non prevede ancora gli investimenti necessari, ma non ci arrendiamo – assicura Sereni – Il Pd presenterà emendamenti insieme alle altre opposizioni e continueremo il confronto con professionisti e sindacati, che vivono una forte frustrazione per la situazione della sanità pubblica”.  

Finora “maggioranza e Governo sono rimasti silenti e hanno evitato il confronto”, osserva l’esponente dem, ma “c’è l’auspicio che con questa legge di Bilancio si apra finalmente uno spazio di discussione”. 

