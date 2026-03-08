16.1 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Serie A, Bologna-Verona 1-2: successo salvezza dei giallobù. Fiorentina-Parma finisce 0-0

(Adnkronos) – Nel giorno del derby di Milano tra Milan e Inter, il Verona batte 2-1 il Bologna in un match della 28esima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ del capoluogo emiliano. Al vantaggio dei padroni di casa con Rowe al 49′, replicano Frese al 53′ e Bowie al 57′. In classifica rossoblù ottavi con 39 punti, scaligeri che salgono a quota 18 e sono in 19/a posizione. 

Nell’altra partita delle 15 di oggi, domenica 8 marzo, Fiorentina e Parma si fermano sullo 0-0 allo stadio ‘Franchi’ di Firenze. In classifica gli emiliani agganciano la Lazio all’undicesimo posto con 34 punti, mentre i viola sono in diciassettesima posizione a quota 25. Alle 12:30 il Lecce ha invece trovato il successo per 2-1 contro la Cremonese 

