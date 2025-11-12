Serie A, chi è il più esonerato di sempre? E Juric non è sul podio

17.4 C
(Adnkronos) – Dopo undici giornate di Serie A sono già quattro gli allenatori esonerati. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Ivan Juric, chiamato a raccogliere l’eredità di Gasperini sulla panchina dell’Atalanta ma sostituito dopo pochi mesi da Raffaele Palladino. Per il tecnico croato si tratta dell’ennesimo addio forzato nel giro di un anno dopo quelli alla Roma e al Southampton, ma sebbene possa contare su una collezione d’esoneri ormai lunga, non è Juric l’allenatore più esonerato della Serie A. 

Questa speciale classifica vede al comando infatti Marco Giampaolo, che in carriera ha raccolto ben otto esoneri nel campionato italiano. L’ultimo addio risale alla stagione 2022/23, quando era alla guida della Sampdoria. In seconda posizione con sette si trovano a pari merito Davide Ballardini, Giuseppe Iachini e Davide Malesani. 

Il podio è chiuso da Stefano Pioli, fresco di esonero alla Fiorentina, dove è stato sostituito da Paolo Vanoli, a quota sei. Insieme a lui anche Eusebio Di Francesco, attuale tecnico del Lecce. Ivan Juric si trova ai piedi del podio con cinque esoneri proprio come Stefano Colantuono. A quota quattro invece troviamo Walter Mazzarri e Davide Nicola, oggi protagonista di un avvio di stagione sorprendente alla guida della Cremonese. 

 

