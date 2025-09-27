23 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, Como-Cremonese 1-1

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Como e Cremonese pareggiano per 1-1 nel primo match della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Sinigaglia’ della città lariana. Al vantaggio dei padroni di casa con Nico Paz al 32′, replica Baschirotto al 69′. La squadra di Fabregas chiude in dieci uomini per l’espulsione di Rodriguez all’82’ per un calcio a Terracciano a palla lontana. In classifica la Cremonese sale a 9 punti ed è momentaneamente terza insieme a Milan e Roma, il Como è invece sesto a quota 8 con l’Atalanta.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23 ° C
24 °
21.6 °
54 %
1.5kmh
20 %
Sab
21 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
23 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)carabinieri (10)vigili del fuoco (10)campionato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati