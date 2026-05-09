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Serie A, Davis accusa Dossena di razzismo: “Mi ha chiamato scimmia”. La replica: “Non è vero”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Razzismo in Serie A? Keinan Davis ha accusato Alberto Dossena dopo Cagliari-Udinese, match della 36esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, l’attaccante friulano ha usato parole molto dure sui social: “Questo razzista codardo oggi mi ha chiamato scimmia durante la gara. Spero che la Serie A faccia qualcosa su questo, ma vedremo”.  

Pronta la risposta, sempre sul proprio profilo Instagram, di Dossena, che nega ogni accusa: “Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È un’accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un’altra persona, un collega con un insulto di quel tipo”.  

“È la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un’accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione”, ha scritto il difensore del Cagliari. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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